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За добу від коронавірусу померли більше 4 тисяч людей

Понеділок, 3 серпня 2020, 05:33

Протягом 2 серпня у світі від коронавірусної хвороби Covid-19 померли 4 404 людини.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Усього за час пандемії від ускладнень, викликаних вірусом, померли 692,7 тис. хворих.

Станом на зараз у світі зафіксовано 18,2 мільйона випадків зараження, з них 218 тисяч тільки за минулу добу.

 

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 11,4 мільйона.

У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35-й сходинці цього антирейтингу.

 

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Українська правда
Теми: коронавіруссвітжертвиCovid-2019


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