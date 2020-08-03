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США увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу – медексперт Білого дому

Понеділок, 3 серпня 2020, 06:23
США увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу – медексперт Білого дому

Сполучені Штати вступили в нову фазу епідемії коронавірусу, коли інфекція стала "надзвичайно поширеною" як в сільській місцевості, так і в містах.

Джерело: заява координаторки робочої групи Білого дому по боротьбі з коронавірусом Дебори Біркс, яку передає "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми знаходимося в новій фазі. Нинішня ситуація відрізняється від того, що ми мали в березні і квітні. Вірус надзвичайно поширився як в сільській місцевості, так і в містах".

Деталі: За словами Біркс, кількість заражень продовжує зростати в низці районів країни, і представники органів охорони здоров'я працюють з губернаторами над адаптацією заходів до умов кожного штату.

Біркс заявила, що люди, які живуть в сім'ях з кількох поколінь, повинні носити маски навіть удома, щоб захистити людей похилого віку або людей з супутніми захворюваннями.

Вона повідомила також, що федеральна влада готує індивідуальні звіти по кожному штату, де досліджуються суспільні тенденції і дані лікарень.

За словами експертки, те, що вона побачила під час її відвідувань 14 штатів, викликало у неї занепокоєння.

"Коли я їздила по країні, то бачила, що вся Америка знаходиться в русі. Якщо ви вирішили поїхати у відпустку в небезпечне місце, то, повертаючись, вам потрібно захистити тих, у кого є супутні захворювання, припускаючи, що ви заражені", - сказала Біркс.

Зі свого боку помічник міністра охорони здоров'я і соціальних служб адмірал Бретт Жируар також підкреслив важливість носіння масок.

"Якщо ми цього не зробимо, чи не обмежимо скупчення людей в закритих просторах, вірус так і буде поширюватися", - заявив він.

За словами Жируара, носіння масок та уникання скупчень дає такий же результат як і жорсткий карантин.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкоронавірусCovid-2019
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