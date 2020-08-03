Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу – медексперт Білого дому

Понеділок, 3 серпня 2020, 06:23

Сполучені Штати вступили в нову фазу епідемії коронавірусу, коли інфекція стала "надзвичайно поширеною" як в сільській місцевості, так і в містах.

Джерело: заява координаторки робочої групи Білого дому по боротьбі з коронавірусом Дебори Біркс, яку передає "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми знаходимося в новій фазі. Нинішня ситуація відрізняється від того, що ми мали в березні і квітні. Вірус надзвичайно поширився як в сільській місцевості, так і в містах".

Деталі: За словами Біркс, кількість заражень продовжує зростати в низці районів країни, і представники органів охорони здоров'я працюють з губернаторами над адаптацією заходів до умов кожного штату.

Біркс заявила, що люди, які живуть в сім'ях з кількох поколінь, повинні носити маски навіть удома, щоб захистити людей похилого віку або людей з супутніми захворюваннями.

Вона повідомила також, що федеральна влада готує індивідуальні звіти по кожному штату, де досліджуються суспільні тенденції і дані лікарень.

За словами експертки, те, що вона побачила під час її відвідувань 14 штатів, викликало у неї занепокоєння.

"Коли я їздила по країні, то бачила, що вся Америка знаходиться в русі. Якщо ви вирішили поїхати у відпустку в небезпечне місце, то, повертаючись, вам потрібно захистити тих, у кого є супутні захворювання, припускаючи, що ви заражені", - сказала Біркс.

Зі свого боку помічник міністра охорони здоров'я і соціальних служб адмірал Бретт Жируар також підкреслив важливість носіння масок.

"Якщо ми цього не зробимо, чи не обмежимо скупчення людей в закритих просторах, вірус так і буде поширюватися", - заявив він.

За словами Жируара, носіння масок та уникання скупчень дає такий же результат як і жорсткий карантин.

Теми: СШАкоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаЗа добу від коронавірусу померли більше 4 тисяч людей

відеоCrew Dragon із астронавтами повернувся на Землю

доповненоМедведчук поїхав відпочивати до окупованого Криму

У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 триватиме довго

відеоВ'їзд на Труханів острів розтрощив вандал, збитки сягають 300 тисяч

У Греції – найбільший з квітня "стрибок" заражень коронавірусом

Усі новини...
США
НАСА: Політ Crew Dragon – це лише початок, далі – подорож на Місяць
Американські війська провели навчання у Чорному морі
Трамп готує заходи щодо китайських компаній – Помпео
Останні новини
06:23
США увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу – медексперт Білого дому
05:33
інфографікаЗа добу від коронавірусу померли більше 4 тисяч людей
04:26
У Росії посилили контроль за електронними грошима людей
03:35
Фото, відеоВандал, що розтрощив в'їзд на Труханів острів, пояснив свої мотиви
02:35
Прем’єр Косова захворів на COVID-19
01:57
ВідеоНАСА: Політ Crew Dragon – це лише початок, далі – подорож на Місяць
01:14
Трамп хоче, щоб "бостонського терориста" Царнаєва таки стратили
00:31
Американські війська провели навчання у Чорному морі
23:32
Вандал пояснив, навіщо розгромив в'їзд на Труханів острів
23:18
Трамп готує заходи щодо китайських компаній – Помпео
Усі новини...