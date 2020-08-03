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На Хрещатику чоловік облив із каністри авто і підпалив шини

Понеділок, 3 серпня 2020, 08:22
На Хрещатику чоловік облив із каністри авто і підпалив шини
ДСНС

У центрі Києва, на Хрещатику, чоловік із Бориспільського району Київської області облив із каністри автомобіль і підпалив його, зловмисника затримали.

Джерело: поліція Києва і столична ДСНС вранці 3 серпня, "Київ оперативний"

Дослівно поліція: "Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка.

Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив ним машину й підпалив її".

Деталі: Як видно з відео, на машині було написано "Нібито Майдан".

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 39-річний мешканець Бориспільського району. 

 
Палій
kyiv.npu.gov.ua

Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.

Встановлюються обставини події та мотиви вчинку.

ДСНС Києва повідомляє, що інформація, що горить автомобіль на перехресті вулиць Інститутська і Майдан Незалежності, надійшла 3 серпня о 05:54.

Як з’ясували рятувальники на місці, пожежа виникла у салоні автомобіля "ВАЗ". Вогонь загасили о 06:03.

 
Горів ВАЗ на перехресті вулиць Інститутська і Майдан Незалежності
kyiv.dsns.gov.ua

Внаслідок пожежі згорів салон автомобіля. Загиблих та травмованих немає.

На сторінці "Київ оперативний" у Facebook з’явилося відео охопленого вогнем авто. У повідомленні сказано, що чоловік "підпалив шини на транспортному засобі".

Українська правда, доповнено

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Теми: Київкримінал
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