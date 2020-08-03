У неділю в Україні виявили 990 випадків коронавірусу, Франківщина – друга   

За неділю, 2 серпня, в Україні діагностували 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, від ускладнень померли 13 хворих, одужали 333 осіб.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: Найбільший приріст мають Львівська область ( 138), Івано-Франківська область (119) та Київ (102).

У Харківській області за останню добу зафіксовано 88 випадків коронавірусу, у Чернівецькій області – 82, у Рівненській області – 75, в Одеській області – 68, на Волині – 61.

Жодного випадку не зафіксовано у 4 областях: Полтавській, Херсонській, Донецькій та Луганській.

Летальні випадки зареєстровано у: Рівненській області (3), Львівській і Чернівецькій областях (по 2), на Закарпатті, у Києві та у Дніпропетровській областях (по 1-му).

У неділю було госпіталізовано 158 людей, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

2 серпня в країні було здійснено 11 714 тестів, із них 8 523 методом ПЛР і 3 191 методом ІФА.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 73 158 осіб, із них 1 738 хворих померли від ускладнень, 39 876 осіб одужали.

Зараз хворіють на коронавірусну хворобу 31 544 осіб.

Із усіх, хто заразився з березня, 5 163 особи – діти, 8 799 – медичні працівники (за добу 2 серпня підтвердився коронавірус у 91 дитини та 44 медпрацівників).