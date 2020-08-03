Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Wizz Air скасував рейси з України до Естонії за день після поновлення: зросла кількість хворих

Понеділок, 3 серпня 2020, 09:25

Угорська авіакомпанія Wizz Air знову скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонське мінекономіки дозволяє авіасполучення з країнами, де коефіцієнт захворюваності на коронавірус останні 14 днів не перевищує 25 випадків на 100 000 населення. 

Лоукостер Wizz Air відновив перельоти з Києва, Львова і Харкова до Таллінна у минулий четвер, після того, як український показник склав 24,5.

Проте після отримання статистики 31 липня рейси на суботу та неділю довелося скасувати, тому що він зріс до 28. Нагадаємо, 30 липня в Україні зареєстрували новий "антирекорд" з початку епідемії - 1197 нових хворих за добу. Показник наступного дня також перевищував 1000.

Нагадаємо, в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону. 

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

Читайте також: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС в епоху коронавірусу"

Теми: ЕстоніяУкраїнаавіакоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Естонія
Прем’єрка Естонії про рішення НАТО: Це стільки, скільки ми зараз можемо запропонувати Україні
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Прем’єрка Естонії: Україна повинна виконати критерії на 100% для початку переговорів
Останні новини
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
Усі новини...
Реклама: