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Wizz Air скасував рейси з України до Естонії за день після поновлення – зросла кількість хворих

Понеділок, 3 серпня 2020, 09:25

Угорська авіакомпанія Wizz Air знову скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонське мінекономіки дозволяє авіасполучення з країнами, де коефіцієнт захворюваності на коронавірус останні 14 днів не перевищує 25 випадків на 100 000 населення. 

Лоукостер Wizz Air відновив перельоти з Києва, Львова і Харкова до Таллінна у минулий четвер, після того, як український показник склав 24,5.

Проте після отримання статистики 31 липня рейси на суботу та неділю довелося скасувати, тому що він зріс до 28. Нагадаємо, 30 липня в Україні зареєстрували новий "антирекорд" з початку епідемії - 1197 нових хворих за добу. Показник наступного дня також перевищував 1000.

Нагадаємо, в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону. 

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

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Теми: ЕстоніяУкраїнаавіакоронавірус


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