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В Україну повертається спека

Понеділок, 3 серпня 2020, 10:17
фото: УП

У вівторок, 4 серпня, повсюди в Україні переважно сонячно, а температура повітря становитиме +25+31 градус.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Завтра (4 серпня) температура повітря вдень становитиме +25+31 градус.

Повсюди в Україні - без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м/с.

У Києві вівторок очікується сухим сонячним, з температурою повітря +28, +29 градусів".

Деталі: За словами синоптика, надалі спека посилиться.

 

Діденко пише, що тиждень загалом обіцяє бути без опадів через антициклон, хіба у кінці тижня на півночі та подекуди на заході пройдуть короткі дощі з грозами.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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