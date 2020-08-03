В Україну повертається спека
Понеділок, 3 серпня 2020, 10:17
У вівторок, 4 серпня, повсюди в Україні переважно сонячно, а температура повітря становитиме +25+31 градус.
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко
Дослівно: "Завтра (4 серпня) температура повітря вдень становитиме +25+31 градус.
Повсюди в Україні - без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м/с.
У Києві вівторок очікується сухим сонячним, з температурою повітря +28, +29 градусів".
Деталі: За словами синоптика, надалі спека посилиться.
Діденко пише, що тиждень загалом обіцяє бути без опадів через антициклон, хіба у кінці тижня на півночі та подекуди на заході пройдуть короткі дощі з грозами.
Українська правда