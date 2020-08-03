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Польща оштрафувала "Газпром" майже на 50 млн євро у справі про "Північний потік-2"

Понеділок, 3 серпня 2020, 10:48

Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) оштрафувало російську компанію "Газпром" на 213 мільйонів злотих (понад 48 млн євро) через відсутність співпраці в ході антимонопольного розслідування.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті регулятора.

"Президент UOKiK Томаш Хрустни призначив "Газпрому" штраф у розмірі майже 213 мільйонів злотих - це результат відсутності співпраці у розслідуванні, яке проводилось у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Такий обов'язок є результатом європейських норм, на яких ґрунтується польський акт про конкуренцію та захист прав споживачів", - йдеться у заяві.

Справа стосується розгляду у справі будівництва газопроводу "Північний потік-2". У 2018 році UOKiK звинувачувала шість компаній у фінансуванні будівництва без необхідного юридичного дозволу. Це підприємства, що входять в міжнародні групи компаній: "Газпром", Engie (Швейцарія), Uniper, OMV, Shell і Wintershall (всі - Нідерланди).

На початку 2020 року UOKiK звернувся до "Газпрому" з вимогою надати документи, що мають відношення до справи.

Йшлося про контракти, укладені дочірньою компанією "Газпрому" з іншими компаніями, які фінансують будівництво "Північного потоку-2".

У польському відомстві зазначили, що "Газпром" кілька разів відмовлявся надавати документи.

"Порушення законодавства Польщі - держави-члена Європейського Союзу, загрожує фінансовими санкціями, передбаченими в них. На мою думку, це навмисний вчинок, який мав перешкоджати триваючому провадженню. Тому я вирішив накласти штраф у розмірі майже 213 мільйонів злотих. Це максимальна санкція, передбачена законодавством за ненадання інформації на прохання президента Управління, і вона еквівалентна 50 мільйонів євро", - сказав Хрустни.

Нагадаємо, Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

17 квітня 2019 року Європарламент та Рада ЄС прийняли Директиву щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу. Ця директива набрала чинності 23 травня 2019 року. На дату набуття чинності роботи із прокладення труб трубопроводу "Північний потік-2", згідно з заявами Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

Прокладка газопроводу "Північний потік-2" була зупинена в грудні, коли компанія  з прокладання труб Allseas припинила свою діяльність через санкції США, націлені на компанії, що надають судна для прокладки труб Nord Stream 2. Санкції США націлені саме на більш передові судна, що використовують технологію самопозиціонування і не потребують використання якорів. 

Читайте також Санкції вищого рівня: чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2

Теми: ЄвропагазРосія
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