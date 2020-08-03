Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві "Слуга народу" і "Євросолідарність" йдуть нога в ногу – опитування

Понеділок, 3 серпня 2020, 10:55

Якби вибори до Київської міськради відбулися найближчим часом, то "Євросолідарність" та "Слуга народу" отримали б майже по 20% голосів виборців. 

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-27 липня

Дослівно: "Лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до міськради є партії "Європейська солідарність", за яку б віддали голоси 19,8% тих, хто визначився та має намір голосувати, партія "Слуга народу"  з результатом 19,3% та партія "УДАР" – 17,1%.

За партію "Опозиційна платформа – За життя" проголосували б 8,0% таких опитаних, партію "Батьківщина" – 5,7%, партію Шарія – 5,0%, партію "Голос" – 4,6%, партію "Перемога Пальчевського" – 4,5%, партію "Сила і честь" – 3,0%, партію "Свобода" – 2,5%".

Деталі: Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

При цьому 11% опитаних відповіли, що не визначилися із партією.

 

Соціологи відзначили, що з серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку, водночас рейтинги партій "Європейська солідарність" та "УДАР" – мають позитивну динаміку. 

 

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" протягом 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва методом телефонного опитування.

Загалом соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років.

Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Українська правда
Теми: партіїрейтингКиївопитуваннясоціологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМер Тернополя – владі про зупинку транспорту: Ви вирішили, що ви господарі? Ви – слуги

Суркіс заявив, що готовий продати "Динамо"

У неділю в Україні виявили 990 випадків коронавірусу, Франківщина – друга   

інфографікаЗа добу від коронавірусу померли більше 4 тисяч людей

відеоCrew Dragon із астронавтами повернувся на Землю

доповненоМедведчук поїхав відпочивати до окупованого Криму

Усі новини...
партії
Суд відкрив провадження щодо заборони партії Шарія
"Слуга народу" тримає лідерство в рейтингу, а "Голос" не долає бар’єр
Поліція розслідує як замах на життя побиття представника "Партії Шарія"
Останні новини
11:27
Курс валют на 3 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:13
інфографіка Вибори у Києві: За рік підтримка Кличка зросла майже удвічі
11:02
Адміністрація морпортів оголосила конкурс із підйому танкера "Delfi"
10:55
інфографікаУ Києві "Слуга народу" і "Євросолідарність" йдуть нога в ногу – опитування
10:48
Польща оштрафувала "Газпром" майже на 50 млн євро у справі про "Північний потік-2"
10:30
В Україні запрацював ринок газу для населення: що зміниться для споживачів
10:17
мапаВ Україну повертається спека
10:13
У Києві знову понад сотня нових хворих на COVID-19
10:10
відеоМер Тернополя – владі про зупинку транспорту: Ви вирішили, що ви господарі? Ви – слуги
09:51
На Буковині нові випадки СOVID-19 перевищили червневі показники
Усі новини...