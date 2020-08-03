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У Києві "Слуга народу" і "Євросолідарність" йдуть нога в ногу – опитування

Понеділок, 3 серпня 2020, 10:55
У Києві Слуга народу і Євросолідарність йдуть нога в ногу – опитування

Якби вибори до Київської міськради відбулися найближчим часом, то "Євросолідарність" та "Слуга народу" отримали б майже по 20% голосів виборців. 

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-27 липня

Дослівно: "Лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до міськради є партії "Європейська солідарність", за яку б віддали голоси 19,8% тих, хто визначився та має намір голосувати, партія "Слуга народу"  з результатом 19,3% та партія "УДАР" – 17,1%.

За партію "Опозиційна платформа – За життя" проголосували б 8,0% таких опитаних, партію "Батьківщина" – 5,7%, партію Шарія – 5,0%, партію "Голос" – 4,6%, партію "Перемога Пальчевського" – 4,5%, партію "Сила і честь" – 3,0%, партію "Свобода" – 2,5%".

Деталі: Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

При цьому 11% опитаних відповіли, що не визначилися із партією.

 

Соціологи відзначили, що з серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку, водночас рейтинги партій "Європейська солідарність" та "УДАР" – мають позитивну динаміку. 

 

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" протягом 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва методом телефонного опитування.

Загалом соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років.

Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Українська правда

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Теми: партіїрейтингКиївопитуваннясоціологія
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