Вибори у Києві: За рік підтримка Кличка зросла майже удвічі
У рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є Віталій Кличко – за нього готові віддати голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-27 липня
Дослівно: "З серпня минулого року електоральна підтримка Віталія Кличка зросла майже удвічі".
Деталі: Шумена Сергія Притулу підтримали б 11,6% опитаних, нардепа від "Слуги народу" Ірину Верещук – 9,4%, підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського – 9%.
За нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка готові віддати голоси 5,4% опитаних, за голову КМДА часів Майдану Олександра Попова – 4,5%, за співголову "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича – 3,5%, за колишнього мера Києва, нині депутата Київради Олександра Омельченка – 3,3%, за свободівця Андрія Іллєнка – 2,6%, за батьківщинівця Віталія Нестора – 2,1%.
Ще близько 8,5% опитаних не визначилися.
Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього Кличка та інших потенційних кандидатів, діючий мер отримав би перемогу.
Від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру мерських виборів.
Половина опитаних зазначили, що зовсім не стежили за останніми праймеріз у партії "Слуга народу", де обирали кандидата на посаду мера Києва від цієї партії.
35% зазначили, що щось чули про цю ініціативу.
І лише 14% заявили, що уважно слідкували за цим. Найбільше таких опитаних серед старших респондентів, виборців партій "Слуга народу", "Перемога Пальчевського", партій Шарія, "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність".
Дослідження проходило 26-27 липня серед мешканців Києва від 18 років і старше. Загалом методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів.
Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
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Передісторія:
- За результатами опитування центру Разумкова у червні-липні 2020 року, майже 44% респондентів готові підтримати мера Києва Віталія Кличка на чергових виборах міського голови.
- Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.