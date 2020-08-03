Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вибори у Києві: За рік підтримка Кличка зросла майже удвічі

Понеділок, 3 серпня 2020, 11:13
Фото з Facebook Кличка

У рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є Віталій Кличко – за нього готові віддати голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір  взяти участь у голосуванні.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-27 липня

Дослівно: "З серпня минулого року електоральна підтримка Віталія Кличка зросла майже удвічі". 

 

Деталі: Шумена Сергія Притулу підтримали б 11,6% опитаних, нардепа від "Слуги народу" Ірину Верещук – 9,4%, підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського – 9%.

За нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка готові віддати голоси 5,4% опитаних, за голову КМДА часів Майдану Олександра Попова – 4,5%, за співголову "Опозиційної платформи – За життя"  Вадима Рабіновича – 3,5%, за колишнього мера Києва, нині депутата Київради Олександра Омельченка – 3,3%, за свободівця Андрія Іллєнка – 2,6%, за батьківщинівця Віталія Нестора – 2,1%.

Ще близько 8,5% опитаних не визначилися.  

Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього Кличка та інших потенційних кандидатів, діючий мер отримав би перемогу.

 

Від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру мерських виборів. 

Половина опитаних зазначили, що зовсім не стежили за останніми праймеріз у партії "Слуга народу", де обирали кандидата на посаду мера Києва від цієї партії.

35% зазначили, що щось чули про цю ініціативу.

І лише 14% заявили, що уважно слідкували за цим. Найбільше таких опитаних серед старших респондентів, виборців партій "Слуга народу", "Перемога Пальчевського", партій Шарія,  "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність". 

Дослідження проходило 26-27 липня серед мешканців Києва від 18 років і старше. Загалом методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів.  

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.  

Читайте також: Колишні, майбутні і вічний Кличко. Хто буде боротись за місце мера Києва

Передісторія: 

  • За результатами опитування центру Разумкова у червні-липні 2020 року, майже 44% респондентів готові підтримати мера Києва Віталія Кличка на чергових виборах міського голови.
  • Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. 

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличковибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМер Тернополя – владі про зупинку транспорту: Ви вирішили, що ви господарі? Ви – слуги

Суркіс заявив, що готовий продати "Динамо"

У неділю в Україні виявили 990 випадків коронавірусу, Франківщина – друга   

інфографікаЗа добу від коронавірусу померли більше 4 тисяч людей

відеоCrew Dragon із астронавтами повернувся на Землю

доповненоМедведчук поїхав відпочивати до окупованого Криму

Усі новини...
Київ
У Києві "Слуга народу" і "Євросолідарність" йдуть нога в ногу – опитування
У Києві знову понад сотня нових хворих на COVID-19
У неділю в Україні виявили 990 випадків коронавірусу, Франківщина – друга   
Останні новини
11:27
Курс валют на 3 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:13
інфографіка Вибори у Києві: За рік підтримка Кличка зросла майже удвічі
11:02
Адміністрація морпортів оголосила конкурс із підйому танкера "Delfi"
10:55
інфографікаУ Києві "Слуга народу" і "Євросолідарність" йдуть нога в ногу – опитування
10:48
Польща оштрафувала "Газпром" майже на 50 млн євро у справі про "Північний потік-2"
10:30
В Україні запрацював ринок газу для населення: що зміниться для споживачів
10:17
мапаВ Україну повертається спека
10:13
У Києві знову понад сотня нових хворих на COVID-19
10:10
відеоМер Тернополя – владі про зупинку транспорту: Ви вирішили, що ви господарі? Ви – слуги
09:51
На Буковині нові випадки СOVID-19 перевищили червневі показники
Усі новини...