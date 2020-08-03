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Кличко за рейтингом обходить трьох найближчих кандидатів разом взятих

Понеділок, 3 серпня 2020, 11:13
Кличко за рейтингом обходить трьох найближчих кандидатів разом взятих
Фото з Facebook Кличка

У рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є Віталій Кличко – за нього готові віддати голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір  взяти участь у голосуванні.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-27 липня

Дослівно: "З серпня минулого року електоральна підтримка Віталія Кличка зросла майже удвічі".  

 

Деталі: Шумена Сергія Притулу підтримали б 11,6% опитаних, нардепа від "Слуги народу" Ірину Верещук – 9,4%, підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського – 9%.

За нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка готові віддати голоси 5,4% опитаних, за голову КМДА часів Майдану Олександра Попова – 4,5%, за співголову "Опозиційної платформи – За життя"  Вадима Рабіновича – 3,5%, за колишнього мера Києва, нині депутата Київради Олександра Омельченка – 3,3%, за свободівця Андрія Іллєнка – 2,6%, за батьківщинівця Віталія Нестора – 2,1%.

 

Ще близько 8,5% опитаних не визначилися.  

Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього Кличка та інших потенційних кандидатів, діючий мер отримав би перемогу.

 

Від 13% до 20% киян ще не визначилися з вибором, або ж не хочуть брати участь у голосуванні у зазначених комбінаціях другого туру мерських виборів. 

Половина опитаних зазначили, що зовсім не стежили за останніми праймеріз у партії "Слуга народу", де обирали кандидата на посаду мера Києва від цієї партії.

35% зазначили, що щось чули про цю ініціативу.

І лише 14% заявили, що уважно слідкували за цим. Найбільше таких опитаних серед старших респондентів, виборців партій "Слуга народу", "Перемога Пальчевського", партій Шарія,  "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність". 

Дослідження проходило 26-27 липня серед мешканців Києва від 18 років і старше. Загалом методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів.  

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.  

Читайте також: Колишні, майбутні і вічний Кличко. Хто буде боротись за місце мера Києва

Передісторія: 

  • За результатами опитування центру Разумкова у червні-липні 2020 року, майже 44% респондентів готові підтримати мера Києва Віталія Кличка на чергових виборах міського голови.
  • Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. 

Українська правда

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Теми: КиївВіталій Кличковибори
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