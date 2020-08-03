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Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів в Італії за 10 млн євро

Понеділок, 3 серпня 2020, 11:48

Син ексвласника компанії "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенда і Алассіо. Ширина та довжина острова - менш ніж пів кілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів. 

У давні часи він належав католицькій церкві, останні 150 років - заможним власникам промислових підприємств та банкірам.

Олександр Богуслаєв придбав його у 9 п’ємонтських та лігурійських родин, які спільно володіли Галлінарою протягом більш ніж 40 років.

 

За інформацією видання, перемовини про придбання острова почалися у травні цього року та завершилися 17 липня. 

42-річний Олександр Богуслаєв є сином В’ячеслава Богуслаєва, ексвласника "Мотор Січі". 

Як раніше повідомляла "Економічна правда", у грудні 2019 року президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям. 

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

Між Україною та США на кінець 2019 року тривав діалог, який теоретично міг завершитися переглядом угоди про продаж; про його підсумки не повідомлялося.

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Теми: Італія


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