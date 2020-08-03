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Cправа газового бізнесу оточення Порошенка: НАБУ оголосило 6 підозр

Понеділок, 3 серпня 2020, 12:39
Фото yvu.com.ua

Шістьох осіб підозрюють у завданні 196,8 мільйона гривень шкоди державі у справі про видачу оточенню п’ятого президента Петра Порошенка дозволу на видобуток газу за заниженою ціною.

Джерело: сайт Національного антикорупційного бюро

Дослівно: "31 липня НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації схеми, за якої ТОВ "Аркона Газ-Енергія" отримала право на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська область) за штучно заниженою вартістю. У результаті держава не отримала 196,8 мільйона гривень, які ТОВ мало сплатити за отримання спеціального дозволу на користування надрами".

Деталі: Серед підозрюваних ексзаступник директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту, ексзавідувач сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ, ексдиректор ТОВ "Аркона Газ-Енергія", експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин та директор  ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз", а також провідний інженер та головний інженер цієї компанії.

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковані за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ.

Детективи НАБУ встановлюють інших можливих співучасників схеми.

За даними слідства, у 2016 році ТОВ "Аркона Газ-Енергія" неодноразово і безуспішно просила у Держслужби геології та надр спецдозвіл на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Але згодом склад власників компанії змінився – державні та місцеві органи влади переглянули своє ставлення до звернень ТОВ.

У квітні 2017 року Полтавська облрада погодила Держгеонадра надання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" без проведення аукціону спецдозволу на геологічне вивчення родовища.

Після цього задіяні особи розподілили ролі і розробили план із заниження суми збору за видачу спецдозволу на користування надрами без проведення аукціону.

Вони використали неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування, у результаті чого встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн грн, тоді коли реальна початкова вартість продажу спецдозволу мала б становити 200,6 млн грн.

Таким чином державі завдали збитків на 196,8 млн грн.

Повідомляється, що досудове розслідування зазначених фактів триває з березня 2018 року, а підставами для його початку стали заява нардепа Віталія Купрія та сюжет програми "Схеми".

Що було раніше: У лютому 2019 року "Схеми" повідомили, що ГПУ саботує справу щодо газового бізнесу оточення Порошенка.

Журналісти з'ясували, що на початку 2018-го року ціле газове родовище на Полтавщині відійшло оточенню президента Порошенка за безцінь, хоча держава могла отримати за нього в десять разів більше.

Повідомлялося, що розслідувати ймовірну високопосадову корупцію взялися детективи Національного антикорупційного бюро України.

Зазначалося, що своє розслідування проводили і підлеглі на той час генпрокурора Юрія Луценка. Вони відмовлялись передати матеріали справи в Антикорупційне бюро за підслідністю.

Українська правда
Теми: ПорошенкогазНАБУ


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