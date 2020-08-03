Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чоловік захопив банк у центрі Києва і погрожує підірвати бізнес-центр

Понеділок, 3 серпня 2020, 12:50
Чоловік захопив банк у центрі Києва і погрожує підірвати бізнес-центр

У Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Джерело: Facebook-сторінка заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка

Пряма мова Геращенка: "03 серпня, о 12.00, до поліції зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію".

Деталі: Геращенко розповів, що працівники банку покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

Поліція ввела спецоперацію "Грім". З терористом ведуть перемовини.

 
Фото: Ельдар Сарахман
 
Фото: Ельдар Сарахман

 
Фото: Ельдар Сарахман

Геращенко попросив громадян оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.

Читайте також: Тероризм у середмісті. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки в Луцьку

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: тероризмКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
тероризм
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
Останні новини
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
Усі новини...
Реклама: