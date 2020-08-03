У Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Джерело: Facebook-сторінка заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка

Пряма мова Геращенка: "03 серпня, о 12.00, до поліції зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію".

Деталі: Геращенко розповів, що працівники банку покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

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Фото: Ельдар Сарахман

Фото: Ельдар Сарахман

Фото: Ельдар Сарахман

Геращенко попросив громадян оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.

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