В аварії на Київщині загинули 4 людей

Четверо людей загинули у результаті дорожньо-транспортної пригоди на Київщині пізно ввечері 2 серпня.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Смертельна дорожня аварія трапилась 2 серпня близько 23:20 на 55 км автодороги Бориспіль – Маріуполь за участю двох автівок "Ваз 21061" та "Daewoo Lanos"".

Деталі: У результаті зіткнення 36-річний водій "ВАЗ", його пасажир, особа якого встановлюється, та дві пасажирки "Daewoo", 23 та 29 років, від отриманих травм загинули на місці ДТП.

32-річного водія "Daewoo" з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Поліція встановлює усі обставини та причини аварії.