У Німеччині відновилися заняття в школах вперше з початку карантину

Десятки тисяч школярів на півночі Німеччини з понеділка повернулися до шкіл вперше з середини березня, коли навчання було скасовано через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Мекленбург-Передня Померанія - перша з 16 німецьких земель, яка вирішила раніше закінчити літні канікули і 152 700 учнів регіону повернуться за парти.

З метою мінімізації ризику зараження школярів розділили на групи, які не перетинаються, хоча в цих групах були скасовані правила соціальної дистанції. Маски обов'язкові в усіх приміщеннях шкіл.

Кілька островів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн також відновлюють заняття в понеділок, а портове місто Гамбург зробить це з четверга.

Школи Берліна та навколишньої землі Бранденбург приєднаються наступного тижня, як і найбільш густонаселений регіон Північна Рейн-Вестфалія.

Нагадаємо, 1 серпня в суботу тисячі людей вийшли в Берліні на протест проти коронавірусних обмежень. Практично ніхто з присутніх не носив масок.

Від початку пандемії 209 653 людей у ​​Німеччині заразились Sars-CoV-2, 9148 людей померли. За останні кілька тижнів показники зараження у Німеччині збільшилися і чиновники застерегли від втрати пильності.