В Одеській мерії спалах СOVID-19: захворіли два заступники Труханова
Понеділок, 3 серпня 2020, 15:45
У двох заступників міського голови Одеси підтвердили захворювання на СOVID-19, ще одна віцемер пішла на самоізоляцію і чекає результату ПЛР-тесту.
Джерело: "Думська" з посиланням на джерела в мерії
Деталі: Діагноз коронавірус підтвердився у заступника Одеського міського голови Павла Вугельмана і у в.о. віцемера Дмитра Жемана.
Відзначається, що Жеман отримав позитивний результат ПЛР-тесту 1 серпня. До цього він брав участь в масових заходах.
Ще одна віцемер Світлана Бедрега наразі перебуває на самоізоляції і чекає своїх результатів ПЛР-аналізу.