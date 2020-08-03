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В Одеській мерії спалах СOVID-19: захворіли два заступники Труханова

Понеділок, 3 серпня 2020, 15:45
В Одеській мерії спалах СOVID-19: захворіли два заступники Труханова
Фото оmr.gov.ua

У двох заступників міського голови Одеси підтвердили захворювання на СOVID-19, ще одна віцемер пішла на самоізоляцію і чекає результату ПЛР-тесту.

Джерело: "Думська" з посиланням на джерела в мерії

Деталі: Діагноз коронавірус підтвердився у заступника Одеського міського голови Павла Вугельмана і у в.о. віцемера Дмитра Жемана.

Відзначається, що Жеман отримав позитивний результат ПЛР-тесту 1 серпня. До цього він брав участь в масових заходах.

Ще одна віцемер Світлана Бедрега наразі перебуває на самоізоляції і чекає своїх результатів ПЛР-аналізу.

 

Теми: Одесакоронавірусмісцева влада
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