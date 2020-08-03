Восьмилітню дитину знайшли зарізаною на Чернігівщині
Понеділок, 3 серпня 2020, 17:22
3 серпня о 7 годин у соняшниковому полі поблизу села Скорінець Чернігівської області знайшли тіло 8-річного хлопчика.
Джерело: пресслужба прокуратури Чернігівської області
Деталі: Дитину знайшли правоохоронці з численними ножовими пораненнями.
За попередньою інформацією, напередодні, 2 серпня, дитина разом з батьком та дідусем їхали автомобілем до міста Чернігова. Неподалік села Красне Чернігівського району вони зупинилися для відпочинку, після чого батько з сином вирушили до лісу на прогулянку, проте повернувся чоловік вже без дитини.
Ніякої іншої інформації правоохоронці не надали.
Групу прокурорів у цій справі очолив прокурор області.
Українська правда