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Восьмилітню дитину знайшли зарізаною на Чернігівщині

Понеділок, 3 серпня 2020, 17:22

3 серпня о 7 годин у соняшниковому полі поблизу села Скорінець Чернігівської області знайшли тіло 8-річного хлопчика.

Джерело: пресслужба прокуратури Чернігівської області

Деталі: Дитину знайшли правоохоронці з численними ножовими пораненнями.

За попередньою інформацією, напередодні, 2 серпня, дитина разом з батьком та дідусем їхали автомобілем до міста Чернігова. Неподалік села Красне Чернігівського району вони зупинилися для відпочинку, після чого батько з сином вирушили до лісу на прогулянку, проте повернувся чоловік вже без дитини.

Ніякої іншої інформації правоохоронці не надали.

Групу прокурорів у цій справі очолив прокурор області.

Українська правда
Теми: Чернігівська областьдітивбивствопрокуратура


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