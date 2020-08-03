Колишній король Іспанії залишає країну на тлі корупційного скандалу

Колишній монарх Іспанії, король Хуан Карлос I, заявив, що залишає Іспанію, щоб жити в іншій країні на тлі фінансового скандалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Сайт королівської сім'ї в понеділок опублікував лист Хуана Карлоса своєму синові, королю Феліпе VI, в якому говорилося: "Я інформую вас про моє обдумане рішення переїхати в цей період з Іспанії".

Прем'єр-міністр Іспанії нещодавно заявив, що вважає події навколо Хуана Карлоса, включаючи розслідування в Іспанії та Швейцарії, "тривожними".

З тих пір як Верховний суд Іспанії почав своє розслідування на початку цього року, іспанські ЗМІ опублікували руйнівні свідчення з окремого швейцарського розслідування про мільйони євро, які нібито були дані Хуану Карлосу покійним королем Саудівської Аравії Абдаллою.

Хуан Карлос нібито потім перевів велику суму колишньому компаньйону в тому, що слідчі розглядають як можливу спробу приховати гроші від влади.

82-річному колишньому королю приписують допомогу Іспанії в мирному відновленні демократії після смерті диктатора Франсіско Франко в 1975 році.

Але скомпрометований скандалами в останні роки свого правління, Хуан Карлос в 2014 році зрікся престолу на користь свого сина Феліпе VI, позбувшись недоторканності, яку Конституція Іспанії надає главі держави.

Після того як ЗМІ повідомили, що Феліпе був бенефіціаром офшорного рахунку, на якому нібито зберігався подарунок Саудівської Аравії в розмірі 65 мільйонів євро Хуану Карлосу, Феліпе відмовився від будь-якої спадщини, яку він міг би отримати від колишнього короля. Феліпе також позбавив свого батька щорічної стипендії в розмірі 194 232 євро.

Королівський дім заперечує, що Феліпе було відомо про передбачувані фінансові порушення його батька.