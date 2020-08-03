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В суду просять визнати склад НКРЕКП некомпетентним

Понеділок, 3 серпня 2020, 22:38

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Суд просять визнати склад комісії таким, що не має компетенції.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: Суд просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.  Позивач зазначає, що повноваження чотирьох із семи членів регулятора не є чинними з 1 лютого 2020 року, що, на його думку, має визначити всю комісію такою, що не має відповідної компетенції.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Українська правда
Теми: Окружний адмінсуд


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