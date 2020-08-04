В Рівненській області реєструють нові випадки COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років

Станом на вечір 3 серпня на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років.

Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook

Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6355 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області - 99 летальних випадки, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 4900 людей".

Деталі: В роботі лабораторій області залишається 150 зразків.

Що було раніше:

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі