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В Рівненській області реєструють нові випадки COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років

Вівторок, 4 серпня 2020, 00:34
В Рівненській області реєструють нові випадки COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років

Станом на вечір 3 серпня на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років.

Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook

Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6355 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області - 99 летальних випадки, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 4900 людей".

Деталі: В роботі лабораторій області залишається 150 зразків.

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Теми: коронавірус
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