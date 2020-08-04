Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Рівненській області реєструють нові випадки COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років

Вівторок, 4 серпня 2020, 00:34

Станом на вечір 3 серпня на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років.

Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook

Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6355 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області - 99 летальних випадки, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 4900 людей".

Деталі: В роботі лабораторій області залишається 150 зразків.

Що було раніше: 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 3 серпня: "київський терорист", соціологія місцевих виборів 

У СБУ пояснили, чому "київський терорист" змінив заручниць

Міноборони відповіло на погрози Росії збільшити постачання зброї в ОРДЛО

У "київського терориста" з 10 років олігофренія, вибухівку не знайшли - МВС

Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя

Затримані в Білорусі бойовики "Вагнера" прямували в країну Латинської Америки

Усі новини...
коронавірус
Менше 10% населення захворіли на коронавірус – ВООЗ
Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя
В Одеській мерії спалах СOVID-19: захворіли два заступники Труханова
Останні новини
00:34
В Рівненській області реєструють нові випадки COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років
23:46
фотоУ жінки, яку побили в потязі, погіршився стан здоров’я
23:19
Заступник мера Одеси каже, що не заразився COVID-19
23:00
відеоПід Києвом сталася смертельна ДТП
22:38
Суд просять визнати склад НКРЕКП некомпетентним
22:23
Новини економіки: ринок газу, кредити, Фірташ vs АМКУ
22:04
Колишній король Іспанії залишає країну на тлі корупційного скандалу
21:55
У Сумах пологовий будинок закрили через спалах COVID-19
21:36
Окупанти сім годин не випускали сім’ю з дітьми з Криму
21:13
Новини 3 серпня: "київський терорист", соціологія місцевих виборів 
Усі новини...