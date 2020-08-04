В Рівненській області реєструють нові випадки COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років

В Рівненській області реєструють нові випадки COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років
Вівторок, 4 серпня 2020, 00:34
Станом на вечір 3 серпня на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років.
Джерело: голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль в Facebook
Пряма мова: "Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6355 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області - 99 летальних випадки, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 4900 людей".
Деталі: В роботі лабораторій області залишається 150 зразків.
Що було раніше:
- Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.
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