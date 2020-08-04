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Епідемія коронавірусу на Буковині: влада розгортає додаткові місця у трьох лікарнях

Вівторок, 4 серпня 2020, 02:27

У Чернівецькій області 3 серпня лабораторно підтверджено 86 випадків коронавірусу.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "86 нових випадків коронавірусу на Буковині зафіксували сьогодні, 3 серпня, фахівці лабораторного центру. Усього було досліджено 376 зразків..

Близько двох тижнів тому ми були щасливі повідомити вам, що ситуація із поширенням коронавірусу в області стабілізувалася. Ми навіть зменшили число ліжок, зарезервованих для хворих із вірусом. І ось сьогодні знову розгортаємо додаткові місця у трьох лікарнях. Це лише свідчення того, що вимогами адаптивного карантину, який діє на Буковині, не можна легковажити".

Деталі: Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 6229 осіб, вже одужали 4805 пацієнта.

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Теми: коронавірус


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