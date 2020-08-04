На Донбасі зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації
Вівторок, 4 серпня 2020, 07:13
За минулу добу на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Дев’яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці ЗСУ та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням".
Деталі: За минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Від початку поточної доби зафіксовано одну провокацію зі сторони формувань РФ. У відповідь на провокацію українські захисники вогонь не відкривали.