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На Донбасі зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації

Вівторок, 4 серпня 2020, 07:13
На Донбасі зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації

За минулу добу на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Дев’яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці ЗСУ та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням".

Деталі: За минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби зафіксовано одну провокацію зі сторони формувань РФ. У відповідь на провокацію українські захисники вогонь не відкривали.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіявійнаПутін
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