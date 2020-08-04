COVID в Україні: 1 061 новий випадок, Харківщина наздоганяє Львівщину

За добу 3 серпня у 1 061 особи в Україні діагностували COVID-19, при цьому одужали від коронавірусної хвороби 737 осіб, а померли 26 хворих.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: У Львівській області – 146 нових випадків, у Харківській області – 143, в Івано-Франківській – 127 нових випадків, у Києві – 108 нових випадків (ще 32 у Київській області).

У Чернівецькій області – 86 нових хворих, у Рівненській – 85, у Закарпатській – 66, в Одеській – 63, у Волинській – 59.

У Житомирській області, що була одним із перших епіцентрів хвороби в Україні, за останню добу зафіксовано 19 нових випадків захворювання, у Тернопільській – 8 нових випадків.

Летальні випадки за добу зареєстровано у Львівській області (6), Закарпатській області (4), у місті Київ (3), у Рівненській, Івано-Франківській, Харківській, Волинській областях (по 2), у Київській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Дніпропетровській областях (по 1).

Загалом за час пандемії коронавірус в Україні виявили у 74 219 осіб, із них 40 613 вже одужали, але 1 764 хворих померли. Зараз на COVID-19 хворіють 31 842 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу було госпіталізовано 250 людей.

3 серпня було здійснено 29 542 тестування, із них 14 140 методом ПЛР та 15 102 методом ІФА.

З березня із 74,2 тисяч тих, хто заразився коронавірусом, 5 236 – це діти, а 8 865 – медичні працівники (за останню добу CIOVID-19 виявили у 73 дітей і 66 медпрацівників).