COVID в Україні: 1 061 новий випадок, Харківщина наздоганяє Львівщину

За добу 3 серпня у 1 061 осіб в Україні діагностували COVID-19, при цьому одужали від коронавірусної хвороби 737 осіб, а померли 26 хворих.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: У Львівській області – 146 нових випадків, у Харківській області – 143, в Івано-Франківській – 127 нових випадків, у Києві – 108 нових випадків (ще 32 у Київській області).

У Чернівецькій області – 86 нових хворих, у Рівненській – 85, у Закарпатській – 66, в Одеській – 63, у Волинській – 59.

У Житомирській області, що була одним із перших епіцентрів хвороби в Україні, за останню добу зафіксовано 19 нових випадків захворювання, у Тернопільській – 8 нових випадків.

Загалом за час пандемії коронавірус в Україні виявили у 74 219 осіб, із них 40 613 вже одужали, але 1 764 хворих померли. Зараз на COVID-19 хворіють 31 842 осіб.