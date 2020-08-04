Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID в Україні: 1 061 новий випадок, Харківщина наздоганяє Львівщину

Вівторок, 4 серпня 2020, 09:06

За добу 3 серпня у 1 061 осіб в Україні діагностували COVID-19, при цьому одужали від коронавірусної хвороби 737 осіб, а померли 26 хворих.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: У Львівській області – 146 нових випадків, у Харківській області – 143,  в Івано-Франківській – 127 нових випадків, у Києві – 108 нових випадків (ще 32 у Київській області).

У Чернівецькій області – 86 нових хворих, у Рівненській – 85, у Закарпатській – 66, в Одеській – 63, у Волинській – 59.

У Житомирській області, що була одним із перших епіцентрів хвороби в Україні, за останню добу зафіксовано 19 нових випадків захворювання, у Тернопільській – 8 нових випадків.  

Загалом за час пандемії коронавірус в Україні виявили у 74 219 осіб, із них 40 613 вже одужали, але 1 764 хворих померли. Зараз на COVID-19 хворіють 31 842 осіб.

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяХарківська областьЛьвівщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 3 серпня: "київський терорист", соціологія місцевих виборів 

У СБУ пояснили, чому "київський терорист" змінив заручниць

Міноборони відповіло на погрози Росії збільшити постачання зброї в ОРДЛО

У "київського терориста" з 10 років олігофренія, вибухівку не знайшли - МВС

Укрзалізниця закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя

Затримані в Білорусі бойовики "Вагнера" прямували в країну Латинської Америки

Усі новини...
коронавірус
Нові випадки COVID-19 виявили в 149 країнах 
Епідемія коронавірусу на Буковині: влада розгортає додаткові місця у трьох лікарнях
В Рівненській області реєструють нові випадки COVID-19. Вік хворих від 1 до 79 років
Останні новини
09:16
фото Київський фунікулер закрили на 3 тижні
09:06
COVID в Україні: 1 061 новий випадок, Харківщина наздоганяє Львівщину
08:46
ЄС застерігає владу Гонконгу від перенесення виборів
08:21
Прокурор у США розслідує можливе банківське шахрайство з боку Трампа
08:00
Головні новини понеділка і ночі: "київський терорист", соціологія місцевих виборів
07:13
На Донбасі зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації
06:15
В Україні вже понад 1,4 мільйона внутрішньо переміщених громадян — Мінсоцполітики
05:01
Ізраїль у відповідь на провокації атакував військові об'єкти Сирії
03:45
Нові випадки COVID-19 виявили в 149 країнах 
02:27
Епідемія коронавірусу на Буковині: влада розгортає додаткові місця у трьох лікарнях
Усі новини...