Норвегія заборонила висадку з великих круїзних лайнерів у своїх портах

Норвегія на 2 тижні заборонила висадку з великих круїзних лайнерів у своїх портах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка європейських ЗМІ, серед яких Deutsche Welle.

Про таке рішення у понеділок, 3 серпня, оголосив міністр охорони здоров'я Бент Хьойє на тлі ситуації зі сплахом коронавірусу на круїзному лайнері "Руаль Амундсен".

Заборона пошириться на судна з понад сотнею пасажирів на борту. Водночас, вона не стосуватиметься міжнародних та внутрішніх поромів.

Нагадаємо, днями стало відомо про масове зараження коронавірусом на борту круїзного лайнера "Руаль Амундсен" компанії Hurtigruten. Там захворіли 36 членів екіпажу та щонайменш 5 пасажирів.

Загалом на борту встигли побувати кількасот людей, які на момент висадки з лайнера не знали про те, що можуть бути інфіковані. В органах охорони здоров'я побоюються, що вірус міг бути рознесений у десятки міст та сіл уздовж західного узбережжя Норвегії.

Компанія на невизначений термін призупинила роботу "Амундсена" і ще двох свох лайнерів та оголосила, що перегляне свої внутрішні процедури у зв'язку з інцидентом.

Поліція Норвегії заявила, що розпочне розслідування цього випадку.