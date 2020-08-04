Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Норвегія заборонила висадку з великих круїзних лайнерів у своїх портах

Вівторок, 4 серпня 2020, 09:23
Норвегія заборонила висадку з великих круїзних лайнерів у своїх портах
Фото fox46.com

Норвегія на 2 тижні заборонила висадку з великих круїзних лайнерів у своїх портах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка європейських ЗМІ, серед яких Deutsche Welle.

Про таке рішення у понеділок, 3 серпня, оголосив міністр охорони здоров'я Бент Хьойє на тлі ситуації зі сплахом коронавірусу на круїзному лайнері "Руаль Амундсен". 

Заборона пошириться на судна з понад сотнею пасажирів на борту. Водночас, вона не стосуватиметься міжнародних та внутрішніх поромів. 

Нагадаємо, днями стало відомо про масове зараження коронавірусом на борту круїзного лайнера "Руаль Амундсен" компанії Hurtigruten. Там захворіли 36 членів екіпажу та щонайменш 5 пасажирів

Загалом на борту встигли побувати кількасот людей, які на момент висадки з лайнера не знали про те, що можуть бути інфіковані. В органах охорони здоров'я побоюються, що вірус міг бути рознесений у десятки міст та сіл уздовж західного узбережжя Норвегії. 

Компанія на невизначений термін призупинила роботу "Амундсена" і ще двох свох лайнерів та оголосила, що перегляне свої внутрішні процедури у зв'язку з інцидентом.

Поліція Норвегії заявила, що розпочне розслідування цього випадку.

Теми: Норвегіякоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Норвегія
У Норвегії Facebook і Instagram заборонили відстеження користувачів для реклами
Норвегія передає Україні пакет підтримки NASAMS з двома пусковими установками
Україна отримає ще тисячу крихітних дронів для розвідки від Норвегії
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: