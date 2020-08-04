Голова ВАКС: Якщо хтось даватиме суду вказівки – ми заявимо публічно

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявляє, що ні на неї, ні на суддів ніхто не впливає і не тисне, а якщо таке станеться, то суд заявить про це публічно.



Джерело: Танасевич в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ні, такого немає і бути не повинно. Але життя дуже непередбачуване, тому щойно трапиться хоч щось схоже на вказівку чи рекомендацію, ми відразу заявимо про це публічно, що призведе до негайного звернення до Вищої ради правосуддя з відповідною заявою".



Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи відчувають тиск або спроби впливу судді ВАКС із боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи Національного антикорупційного бюро, Танасевич сказала, що від керівника НАБУ "час від часу приходять листи з пропозиціями щодо організації роботи суду".



Зокрема, за її словами, від НАБУ було одне звернення з відомостями щодо ознак дисциплінарного правопорушення в діях працівника апарату, а також дві дисциплінарні скарги до Вищої ради правосуддя на дії суддів ВАКС.

Водночас Танасевич наголосила, що це все "робочі моменти, які вирішуються у передбачений законом спосіб, тому розцінювати їх як тиск або спроби впливу немає підстав".



Вона додала, що від суддів ВАКС до Вищої ради правосуддя надійшло три повідомлення про втручання в діяльність, але жодне з них не стосується співробітників САП або НАБУ.



Що стосується інших органів державної влади, то, за словами Танасевич, наразі відсутнє будь-яке втручання в діяльність чи якесь особливе ставлення до ВАКС.