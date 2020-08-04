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У Києві ще більше сотні хворих на COVID-19

Вівторок, 4 серпня 2020, 10:40

У Києві за минулу добу виявили ще 108 людей, які захворіли на коронавірус, загалом у столиці COVID-19 підтвердили у 8662 осіб.

Джерело: Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка

Дослівно: "Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу ще на 108 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян.

На сьогодні в столиці вже 8662 підтверджених випадки захворювання на COVID-19".

Деталі: Кличко повідомив, що серед тих, хто захворів за минулу добу: 53 жінки віком від 19 до 92 років; 46 чоловiків віком 19 до 80 років; 6 дівчаток від 9 до 13 років та 3 хлопчики від 1 до 15 років.

Зокрема, захворіли четверо медпрацівників.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів.  Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

При цьому одужали за минулу добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус подолали 3044 мешканця Києва.

Найбільше  нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 21. У Дніпровському - 18. У Печерському та Святошинському районі - по 13 випадків.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївВіталій КличкоCovid-2019


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