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У Києві знайшли "самооборонцівця Криму", який отримав від Росії медаль за анексію

Вівторок, 4 серпня 2020, 12:22

Прокуратура АР Криму провела обшуки і повідомила про підозру в створенні незаконного воєнізованого формування учаснику так званої "Самооборони Криму".

Джерело: прокуратура АР Крим

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи учасником незаконного збройного формування "Самооборона Криму", протягом лютого-березня 2014 року, проходив службу на блокпосту, розташованому на в’їзді до м. Ялта, поблизу смт. Масандра Автономної Республіки Крим.

При цьому, підозрюваний, будучи озброєним здійснював незаконні перевірки документів громадян України, обшук транспортних засобів, а також приймав участь у їх затриманні на території півострова.

За свої "заслуги" перед окупантами, у 2016 році "самообороновець" отримав медаль "За возвращение Крыма".

Деталі: За інформацією джерел "Української правди", йдеться про Олександра Расшивалова 1986-го року народження. Під час обшуків 4 червня у нього вдома "було виявлено та вилучено підтверджуючі матеріали щодо сприяння окупаційним органам влади, речі та документи, які є доказами його протиправної діяльності".

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підозру вручено за статтею ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція статті передбачала позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Українська правда
Теми: Криманексія


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