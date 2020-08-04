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В Україні буде сухо і спекотно

Вівторок, 4 серпня 2020, 12:45
В Україні буде сухо і спекотно
Фото vseosvita.ua

Найближчими днями в Україні буде сухо і спекотно, і лише на крайньому заході країни можливі короткочасні дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

5 серпня на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів, вночі 13-18°, вдень 27-32°, в Карпатах 20-24°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві – без опадів, вночі 14-16°, вдень близько 30°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 5 серпня найвища температура вдень була 38,1° у 2010 році, найнижча вночі 7,6° у 1907 році.

6 серпня синоптики прогнозують в Україні погоду без опадів, вночі 13-18°, удень 27-32°; на півдні країни вночі 17-22°, удень 30-35°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в четвер без опадів, вночі 16-18°, вдень близько 30°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
 

Теми: погода
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