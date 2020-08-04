У Києві хочуть запустити соціальне таксі

Київська адміністрація має намір запустити з вересня "соціальне таксі" для дітей з інвалідністю.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду

Дослівно: "Для початку це буде пілотний проект для 170 дітей з інвалідністю, які потребують постійної реабілітації та повинні пересуватися містом".

Деталі: Повідомляється, що така послуга спростить для батьків та їхніх дітей доступ до необхідних послуг.

Якщо ефективність нововведення підтвердиться, то "Інватаксі" буде доступне для всіх осіб з інвалідністю, які не можуть пересуватися самостійно.

Хонда розповіла, що потреба у перевезенні людей з інвалідністю зростає щороку. Так, у 2018 році було здійснено 19 364 перевезення для 764 осіб, у 2019 році – 20 152 перевезення для 801 особи. За перший квартал 2020 року було здійснено майже 8 тисяч перевезень для 410 осіб.

Наразі у Києві близько 8 тисяч осіб з інвалідністю потребують спеціалізованого транспортного перевезення.