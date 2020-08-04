У Німеччині заявили, що друга хвиля епідемії коронавірусу в країні вже почалася

Німецька медична асоціація Marburger Bund заявила, що Німеччина вже потерпає від другої хвилі епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Ми вже перебуваємо у другому, менш стрімкому сплеску", - сказала голова асоціації Сюзанна Йона.

Однак, за її словами, нинішню ситуацію не порівняти з ситуацією в березні і квітні, хоча кількість нових випадків інфекції і збільшується.

"Існує небезпека, що через брак дисципліни і прагнення до нормальності ми втратимо успіхи, яких досягли в Німеччині" - наголосила Йона.

Глава медичної асоціації при цьому звернулася до німців, щоб вони продовжували дотримуватися правил соціальної дистанції і носили захисні маски.

Вона порівняла маску із запровадженням вимоги паска безпеки в автомобілі, проти якого свого часу також був сильний опір. "Як пасок рятує життя, так і маски рятують життя", - сказала глава асоціації.

За її словами, лікарні зараз готові прийняти нову хвилю пацієнтів з коронавірусом, але ціною цього буде поступове скорочення доступних місць для інших хворих. За офіційною статистикою, в Німеччині на даний момент вільні 12,2 тис. з 21 тис. ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Тільки 270 з них зайняті хворими з COVID-19.

У вівторок загальна кількість заражень коронавірусом у Німеччині збільшилася на 879 до 211 281. Вісім людей померли від COVID-19, збільшивши загальну смертність від коронавірусної хвороби у Німеччині до 9156.