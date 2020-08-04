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Греція почала стягувати з туристів по 20 євро за медичні послуги

Вівторок, 4 серпня 2020, 15:32
Греція почала стягувати з туристів по 20 євро за медичні послуги
Фото ЄП

Туристи, які в'їжджають до Греції, відтепер повинні заплатити додатковий збір в розмірі 20 євро за медичні послуги, які вони отримують під час свого перебування в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.

Досі мандрівники взагалі нічого не платили за медичне обслуговування в Греції, незалежно від того, звідки вони родом, за винятком госпіталізації.

В кінці липня міністерство охорони здоров'я Греції ухвалило, що з цього моменту збір буде стягуватися з усіх іноземних мандрівників, які звертаються в медичні центри, регіональні клініки і амбулаторії лікарень.

Ті, хто користується послугами швидкої медичної допомоги, також будуть зобов'язані сплатити за надані їм послуги. Додаткові збори будуть стягуватися з тих, хто потребує аналізів крові та інших видів скринінгу, відповідно до тарифів, які визначаються національною системою охорони здоров'я Греції.

Ці нові збори також поширюються на тих, хто проживає в Греції, але вважається "непостійним" резидентом країни.

Міністерство охорони здоров'я країни сподівається зібрати "значні кошти" від нового збору.

Нова постанова змінює положення закону, прийнятого в 2017 році, який дозволяє лікарням збирати кошти тільки за ті послуги, які вони надають.

Теми: Греціякоронавірустуризм
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