На Полтавщині перевернулася цистерна з 20 тонами нафти

У Чутівському районі Полтавщини потрапила у ДТП вантажівка, яка перевозила у цистерні 20 тон нафти.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "3 серпня об 11:15 у Чутівському районі на 388 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій вантажного автомобіля "ДАФ" під час руху зачепив дорожній відбійник та з’їхав на узбіччя, внаслідок чого цистерну даного авто розвернуло та вона пошкодила автомобіль".

Деталі: За попередньою інформацією рятувальників в цистерні знаходилась близько 20 тон нафти.

У відомстві не повідомляють, чи стався витік нафти, внаслідок ДТП.