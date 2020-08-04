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На Полтавщині перевернулася цистерна з 20 тонами нафти

Вівторок, 4 серпня 2020, 15:44

У Чутівському районі Полтавщини потрапила у ДТП вантажівка, яка перевозила у цистерні 20 тон нафти.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "3 серпня об 11:15 у Чутівському районі на 388 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій вантажного автомобіля "ДАФ" під час руху зачепив дорожній відбійник та з’їхав на узбіччя, внаслідок чого цистерну даного авто розвернуло та вона пошкодила автомобіль".

Деталі: За попередньою інформацією рятувальників в цистерні знаходилась близько 20 тон нафти.

У відомстві не повідомляють, чи стався витік нафти, внаслідок ДТП.

 

Українська правда
Теми: ДТППолтавська областьнафта


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