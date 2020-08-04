На Полтавщині перевернулася цистерна з 20 тонами нафти
Вівторок, 4 серпня 2020, 15:44
У Чутівському районі Полтавщини потрапила у ДТП вантажівка, яка перевозила у цистерні 20 тон нафти.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "3 серпня об 11:15 у Чутівському районі на 388 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій вантажного автомобіля "ДАФ" під час руху зачепив дорожній відбійник та з’їхав на узбіччя, внаслідок чого цистерну даного авто розвернуло та вона пошкодила автомобіль".
Деталі: За попередньою інформацією рятувальників в цистерні знаходилась близько 20 тон нафти.
У відомстві не повідомляють, чи стався витік нафти, внаслідок ДТП.
Українська правда