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Чорногорія дозволила в'їзд росіянам без обмежень, у посольстві України обурені

Вівторок, 4 серпня 2020, 15:52
Чорногорія дозволила в'їзд росіянам без обмежень, у посольстві України обурені

Чорногорія внесла Росію до списку країн, громадяни яких зможуть в'їжджати в країну без жодних додаткових умов, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чорногорський телеканал RTСG.

Разом з Росією в переглянутий "зелений список" внесено Азербайджан.

Директор Національної туристичної організації Желька Радак Кукавічич заявила, що відкриття кордонів для туристів з Росії та Азербайджану допоможе пом'якшити наслідки коронакризи для індустрії туризму.

"Це створить передумови для створення певного туристичного трафіку в серпні і вересні", - сказала Кукавічич.

Вона нагадала дані за серпень і вересень минулого року, коли в Чорногорії зареєстрували 500 тисяч ночівель туристів з Росії.

Зазначимо, що Чорногорія відкрила кордони для громадян України близько місяця тому, але залишила низку обмежень, попри те, що в Україні індекс захворюваності майже вдвічі нижчий, ніж в РФ - 72,8 проти 127,2.

 "Я обурений тим, що Росію відразу помістили до зеленої зони. Без всяких умов, Карл! Я нагадаю, що Україна, яка з початку літа забезпечує Чорногорію найбільшою кількістю туристів, маючи наразі 13-14 авіа бортів на тиждень, знаходиться в обмежених правах. Незважаючи на нашу постійну роботу, українським громадянам досі заборонено подорожі а/т, і якщо читати уважно правила, то навіть заборонено самостійні подорожі літаком, лише у складі туристичної групи. А для Росії в’їзд без додаткових умов", - написав на своїй сторінці у Facebook консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов.

Раніше повідомлялося, що у пік сезону в Чорногорії перебуває трохи більше 15 тисяч туристів, що на 92 відсотки менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, з 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом.

Як повідомлялося, Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії повторно оголосила епідемію COVID-19 на всій території країни через зростання захворюваності.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЧорногоріякарантинРосія
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