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Опонент Лукашенка каже, що їй погрожували з українського номера

Вівторок, 4 серпня 2020, 23:25

Кандидат в президенти від опозиції Світлана Тихановська повідомила, що їй і її дітям погрожували, зателефонувавши з українського номера.

Джерело: "Новое время"

Деталі: Вона повідомила, що дзвінок був інкогніто.

Пряма мова Тихановської: "Це був дзвінок з українського номера: "Мене просили передати, що, якщо ви зараз не зупинитеся, краще зупиніться, інакше є достовірна інформація, що вас посадять у в'язницю, а дітей заберуть в дитбудинок".

Ну це таке, знаєте, було так низько і підло. Я ніколи з цим не стикалася і як мама, звичайно, дуже запанікувала. І вирішила: "Ну куди, це мої діти, і я повинна їх захищати". І я на той момент відчувала вже величезну відповідальність за людей, які повірили Сергію (чоловік і екс-кандидат в президенти Білорусі - ред.), В нього, потім в мене повірили. Але жодна мама не пожертвує своїми дітьми заради кого б там не було".

Довідка: Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.

14 липня Центрвиборчком Білорусі зареєстрував 5 кандидатів у президенти: Андрія Дмитрієва, Анну Канопацьку, Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську й Сергія Череченя. Двом претендентам на президентську посаду – Віктору Бабарику й Валерію Цепкалу – було відмовлено в реєстрації.

Передісторія: Тихановська вивезла дітей "в одну з країн Євросоюзу" через погрози.

Теми: Білорусь


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