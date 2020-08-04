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Глава НБУ назвав 5 пріоритетів у роботі регулятора

Вівторок, 4 серпня 2020, 23:58
Глава НБУ назвав 5 пріоритетів у роботі регулятора

Голова НБУ Кирило Шевченко обіцяє, що регулятор залишатиметься незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні та економічно вмотивовані рішення.

Джерело: Шевченко під час першої робочої зустрічі з керівниками банків

Пряма мова Шевченка: "Я ціную та поважаю здобуту центральним банком інституційну незалежність. Наше завдання її зберегти та підвищити ефективність роботи регулятора. Ті кадрові зміни, що відбулися останнім часом як у складі правління, так і в структурі НБУ, були направлені на підсилення роботи НБУ".

Дослівно: "Голова НБУ наголосив на п’яти основних пріоритетах у роботі регулятора:

  • реальне відновлення кредитування. У часи коронакризи ресурси та підтримка банківської системи є критично важливими для української економіки;
  • зниження портфелів "поганих" боргів у банках. Це ще один "ключ" до запуску повноцінного кредитування;
  • збереження макрофінансової стабільності, яка є безумовним досягненням останніх п’яти років та фундаментом для стабільної та здорової економіки;
  • розвиток реформи корпоративного управління в банках;
  • поглиблення співпраці з міжнародними партнерами. Ми залишаємося в програмі співпраці з МВФ, це важливо для України".

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Нагадуємо:

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ,  і економіка, і вся Україна".
  • Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.
  • Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Українська правда
Теми: НБУбанки
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