Глава НБУ назвав 5 пріоритетів у роботі регулятора
Вівторок, 4 серпня 2020, 23:58
Голова НБУ Кирило Шевченко обіцяє, що регулятор залишатиметься незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні та економічно вмотивовані рішення.
Джерело: Шевченко під час першої робочої зустрічі з керівниками банків
Пряма мова Шевченка: "Я ціную та поважаю здобуту центральним банком інституційну незалежність. Наше завдання її зберегти та підвищити ефективність роботи регулятора. Ті кадрові зміни, що відбулися останнім часом як у складі правління, так і в структурі НБУ, були направлені на підсилення роботи НБУ".
Дослівно: "Голова НБУ наголосив на п’яти основних пріоритетах у роботі регулятора:
- реальне відновлення кредитування. У часи коронакризи ресурси та підтримка банківської системи є критично важливими для української економіки;
- зниження портфелів "поганих" боргів у банках. Це ще один "ключ" до запуску повноцінного кредитування;
- збереження макрофінансової стабільності, яка є безумовним досягненням останніх п’яти років та фундаментом для стабільної та здорової економіки;
- розвиток реформи корпоративного управління в банках;
- поглиблення співпраці з міжнародними партнерами. Ми залишаємося в програмі співпраці з МВФ, це важливо для України".
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Нагадуємо:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".
- Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.
- Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.
Українська правда