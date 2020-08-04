Глава НБУ назвав 5 пріоритетів у роботі регулятора

Голова НБУ Кирило Шевченко обіцяє, що регулятор залишатиметься незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні та економічно вмотивовані рішення.

Джерело: Шевченко під час першої робочої зустрічі з керівниками банків

Пряма мова Шевченка: "Я ціную та поважаю здобуту центральним банком інституційну незалежність. Наше завдання її зберегти та підвищити ефективність роботи регулятора. Ті кадрові зміни, що відбулися останнім часом як у складі правління, так і в структурі НБУ, були направлені на підсилення роботи НБУ".

Дослівно: "Голова НБУ наголосив на п’яти основних пріоритетах у роботі регулятора:

реальне відновлення кредитування. У часи коронакризи ресурси та підтримка банківської системи є критично важливими для української економіки;

зниження портфелів "поганих" боргів у банках. Це ще один "ключ" до запуску повноцінного кредитування;

збереження макрофінансової стабільності, яка є безумовним досягненням останніх п’яти років та фундаментом для стабільної та здорової економіки;

розвиток реформи корпоративного управління в банках;

поглиблення співпраці з міжнародними партнерами. Ми залишаємося в програмі співпраці з МВФ, це важливо для України".

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