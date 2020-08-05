В суді вимагають ліквідації "Слуги народу"

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з проханням про ліквідацію "Слуги народу" як партії.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, де відповідачем зазначене Міністерство юстиції України щодо анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії "Слуга народу".

Деталі: Як пояснили в суді, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту, оскільки той нібито порушує закон і не робить подання до суду щодо анулювання реєстраційного свідоцтва партії.

Також позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст зробити таке подання.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за даною позовною заявою.

В ОАСК не повідомляють, хто звернувся з таким позовом.