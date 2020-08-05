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Екс-співробітника Google засудили до 1,5 років в'язниці за промислове шпигунство

Середа, 5 серпня 2020, 06:58
Ентоні Левандовскі. Фото qz.com

Суд у США засудив колишнього інженера Google Ентоні Левандовскі до 18 місяців в'язниці за крадіжку секретної інформації компанії щодо розробки безпілотних автомобілів.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що Левандовскі перед звільненням з Google у 2016 році скачав на свій ноутбук 14 тисяч файлів з секретною інформацією про розробки компанії безпілотного автомобіля. З цими даними він перейшов на роботу в Uber.

Нагадаємо: У 2017 році Левандовскі створив нову релігію "Шлях у майбутнє", в якій Богом є штучний інтелект.

Українська правда
Теми: технологіїшпигунствосудСША


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