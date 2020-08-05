Антирекорд: 1 271 новий хворий на COVID в Україні, три регіони йдуть "у ногу"

За добу 4 серпня в Україні було зафіксовано антирекорд із добової захворюваності на коронаварусну хворобу – 1 271 нових випадків COVID-19, померли 24 хворих, одужали 914 осіб.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Львівській області підтверджено 156 нових випадків, у Києві – 150, у Харківській області – 148, в Івано-Франківській – 127.

В Одеській області за останню добу зареєстровано 93 нових хворих, у Рівненській – 87, у Закарпатській – 78, у Чернівецькій – 69, на Волині – 56.

Збільшився добовий приріст у Київській області – 65 нових випадків, а також у Житомирській області - 42.

Від ускладнень внаслідок коронавірусу померли 5 осіб у Львівській області, 4 – на Закарпатті, по 2 – у Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Волинській, Житомирській областях, по 1 особі – у Києві, Київській області, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській областях.