Антирекорд: 1 271 новий хворий на COVID в Україні, три регіони йдуть "у ногу"

За добу 4 серпня в Україні було зафіксовано антирекорд із добової захворюваності на коронаварусну хворобу – 1 271 нових випадків COVID-19, померли 24 хворих, одужали 914 осіб.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: У Львівській області підтверджено 156 нових випадків, у Києві – 150, у Харківській області – 148, в Івано-Франківській – 127.

В Одеській області за останню добу зареєстровано 93 нових хворих, у Рівненській – 87, у Закарпатській – 78, у Чернівецькій – 69, на Волині – 56.

Збільшився добовий приріст у Київській області – 65 нових випадків, а також у Житомирській області - 42.

Від ускладнень внаслідок коронавірусу померли 5 осіб у Львівській області, 4 – на Закарпатті, по 2 – у Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Волинській, Житомирській областях, по 1 особі – у Києві, Київській області, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській областях.

Загалом за час пандемії в Україні було зареєстровано 75 490 випадків коронавірусу, 1 788 осіб померли від хвороби, а 41 527 одужали.

Зараз 32 175 осіб лікуються від коронавірусної хвороби в Україні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу встановлено два антирекорди – за кількістю нових хворих на COVID-19 і за кількістю госпіталізовано: 4 серпня в лікарні поклали 293 хворих із коронавірусом.

Із нових хворих загалом – 82 дитини і 52 медичних працівника.

За останню добу було зроблено 35 902 тестування, із них 17 519 методом ПЛР і 18 383 методом ІФА.

Пряма мова Степанова: "Останній тиждень кількість нових випадків не стає меншою, ніж тисяча. Сьогодні – черговий антирекорд.

Боротьба з COVID-19 неможлива без вас, українці. Міністерство охорони здоров’я навіть усім складом не може самостійно побороти COVID-19, якщо ви не будете дослухатися наших правил… Ці правила дуже прості: користування масками, користування антисептиками, дотримання дистанції у 1,5 метра. Виконання цих правил суттєво знижує інфікування коронавірусної хворобою".