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У Чехії найбільше зростання числа випадків коронавірусу з кінця червня

Середа, 5 серпня 2020, 10:45

У Чехії зафіксували найбільше з кінця червня зростання числа заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Лабораторії протягом останньої доби підтвердили 290 нових випадків інфекції.  Досі найбільше денне зростання фіксували 28 червня, коли коронавірус виявили у 305 людей.

Зазначається, що протягом останніх п'яти днів число нових заражень зросло на тисячу, що можна порівняти з весняними днями, коли в країні діяв надзвичайний стан.

З початку спалаху на початку березня коронавірус виявили в цілому у 17 286 осіб.

 Число хворих продовжує зростати, і в даний час воно становить рекордні 5091 осіб. Найбільше постраждали жителі міста Фрідек-Містек на сході країни.

На даний час у Чехії померли 383 пацієнти з коронавірусною хворобою, вилікувалися  11 812 осіб, що становить трохи менше 70 відсотків від загального числа  інфікованих.

Після скасування жорсткого загальнонаціонального карантину, запровадженого в березні, чеська влада пообіцяла уникати у майбутньому загальнодержавних заходів і натомість реагувати на місцеві спалахи на регіональному рівні.

Так у Моравсько-Сілезькому регіоні зобов’язали носити маски всередині приміщень та у громадському транспорті, обмежили час роботи ресторанів і повернули обмеження на масові заходи.

Теми: Чехіякарантин
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