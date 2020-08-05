В армії понад 30 нових випадків COVID-19 за добу

У Збройних силах станом на 5 серпня на коронавірус хворіють 250 осіб, минулої доби захворювання підтвердили у 31 людини.

Джерело: Facebook-сторінка командування Медичних сил ЗСУ

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: Зокрема, у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Хмельницька інфекційна лікарня – 1 військовослужбовець).

Повідомляється, що стан здоров’я цих пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома знаходиться 25 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 11 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець, Сумська область – 1 військовослужбовець).

Стан здоров’я цих пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на ранок 5 серпня у ЗСУ на COVID-19 хворіє 250 осіб.

Всього за час пандемії в українській армії одужало – 642 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції в ЗСУ перебуває 577 осіб. При цьому у 259 осіб термін ізоляції закінчується у найближчі три доби.

