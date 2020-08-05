Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Мадриді з’явилася площа Лесі Українки

Середа, 5 серпня 2020, 13:54
Посол Анатолій Щерба з письменником Хосе Андресом Альваро Окарісом

У столиці Мадриді площу, на якій розташоване посольство України в Іспанії, назвали ім'ям Лесі Українки.

Як пише "Європейська правда", про це зазначається у повідомленні посольства України в Іспанії 

"На вшанування великої дочки українського народу та її внеску у розвиток світової культури мерія міста Мадрид присвоїла ім’я Лесі Українки площі у столиці Іспанії, на якій розташоване Посольство України, а також підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам’ятника поетесі", - повідомляє посольство.

Нещодавно іспанський письменник Хосе Андрес Альваро Окаріс випустив працю "Леся Українка – душа України" - до 150-річного ювілею поетеси, до якої увійшла збірка її творів іспанською мовою. 

Це одна із серії його книг про видатних людей Іспанії та світу. Минулого року Окаріс видав книгу про Тараса Шевченка, до якої також додаються перекладені твори.

"За особистий внесок Хосе Андреса Альваро Окаріса у справу поширення творів класичної української літературної спадщини та інформації про видатних українських митців в іспанському суспільстві, а також сприяння розвитку культурного співробітництва між Україною та Іспанією Анатолій Щерба нагородив іспанського письменника Почесною Грамотою Посольства України в Іспанії", - додають у посольстві.

Теми: Іспанія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Напад на жінку у поїзді: в УЗ шукають того, хто кришує схему з пасажирами без квитків 

фото, відеоУ Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину

Рівненська і Харківська області отримали "тривожний дзвіночок" від МОЗ  

Антирекорд: 1 271 новий хворий на COVID в Україні, три регіони йдуть "у ногу"

відеоТрамп заявив, що Бейрут атакували і там вибухнула бомба

відеоУ ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті

Усі новини...
Іспанія
Затяжна сієста. Хроніки іспанського карантину
Каталонія обіцяє посилити обмеження, якщо ситуація з коронавірусом не поліпшиться
В Іспанії число померлих від коронавірусу може бути на 60% вищим за офіційні дані – ЗМІ
Останні новини
14:01
фотоАваков у Римі попросив протистояти "представництвам ДНР і ЛНР"
13:57
Україна готова направити до Лівану допомогу та рятувальників – прем’єр
13:54
У Мадриді з’явилася площа Лесі Українки
13:51
Напад на жінку у поїзді: в УЗ шукають того, хто кришує схему з пасажирами без квитків 
13:36
В заступники міністра промисловсті йде ексчиновник, сім’я якого замішана у "розпилі" держкоштів
13:32
Вибух у Бейруті: 300 тисяч людей залишились бездомними
13:31
У МОН розказали, як може виглядати "Дзвоник" 1 вересня
13:25
В армії понад 30 нових випадків COVID-19 за добу
13:14
Американські астронавти розповіли про повернення "Crew Dragon" на Землю
12:56
Курс валют на 5 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...