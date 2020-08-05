У Мадриді з’явилася площа Лесі Українки

У столиці Мадриді площу, на якій розташоване посольство України в Іспанії, назвали ім'ям Лесі Українки.

Як пише "Європейська правда", про це зазначається у повідомленні посольства України в Іспанії

"На вшанування великої дочки українського народу та її внеску у розвиток світової культури мерія міста Мадрид присвоїла ім’я Лесі Українки площі у столиці Іспанії, на якій розташоване Посольство України, а також підтримала пропозицію дипломатичної установи України щодо встановлення на цій площі пам’ятника поетесі", - повідомляє посольство.

Нещодавно іспанський письменник Хосе Андрес Альваро Окаріс випустив працю "Леся Українка – душа України" - до 150-річного ювілею поетеси, до якої увійшла збірка її творів іспанською мовою.

Це одна із серії його книг про видатних людей Іспанії та світу. Минулого року Окаріс видав книгу про Тараса Шевченка, до якої також додаються перекладені твори.

"За особистий внесок Хосе Андреса Альваро Окаріса у справу поширення творів класичної української літературної спадщини та інформації про видатних українських митців в іспанському суспільстві, а також сприяння розвитку культурного співробітництва між Україною та Іспанією Анатолій Щерба нагородив іспанського письменника Почесною Грамотою Посольства України в Іспанії", - додають у посольстві.