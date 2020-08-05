Начальник кіберполіції приховав будинок за 7,5 мільйона – ЗМІ

Начальник департаменту кіберполіції України Олександр Гринчак не задекларував будинок площею 221 квадратний метр у Києві, яким офіційно володіє його матір, але в якому живе він сам.

Джерело: відеоблог "Таємниці Слідства" агенції "Слідство інфо"

Деталі: Будинок розміщений на території житлового комплексу "Італійський квартал", що на березі Дніпра в Оболонському районі столиці.

Це містечко складається з кількох десятків таунхаусів, вілл і так званих "віллет" – двоповерхових будинків, розрахованих на дві сім’ї.

В одній з таких віллет у 2016 році придбала житло мати нинішнього керівника кіберполіції Людмила Гринчак. А в листопаді 2017 року Київрада своїм рішенням передала Людмилі Гринчак у власність земельну ділянку під цим будинком.

За підрахунками журналістів, житло на 221 квадрат в "Італійському кварталі" може коштувати від 7,5 мільйонів гривень.

При цьому, повідомляється, що Гринчак не володіє жодним бізнесом, яким можна було б пояснити походження коштів на купівлю цієї нерухомості.

У деклараціях про доходи за 2016-2018 роки Олександр Гринчак вказував свою матір як члена сім’ї, але про будинок не згадував.

Журналісти зясували, що кіберполіцейський із сім’єю нині може мешкати саме там, бо біля будинку матері Гринчака на території "Італійського кварталу" зафіксували автомобіль, яким користується його дружина.

Гринчак очолює департамент кіберполіції України близько року. Загалом у структурі МВС він працює з 1995 року.

Головний кіберполіцеський також користується позашляховиком Lexus GX460 2016 року, яким володіє його батько. А дружина Гринчака їздить на авто Lexus RX350 2012 року, який належить тещі очільника кіберполіції.

Коментувати недекларування житла та своє можливе проживання в "Італійському кварталі" Гринчак відмовився.