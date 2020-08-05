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У столиці обмежать рух по Південному мосту майже до кінця вересня

Середа, 5 серпня 2020, 17:24

На Південному мосту у Києві обмежать рух транспорту крайньою правою смугою із 7 серпня до 28 вересня.

Джерело: "Київавтодор"

Дослівно: "На Південному мосту розпочинається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники працюватимуть у напрямку Наддніпрянського шосе.

Під час робіт рух буде частково обмежено (крайньою правою смугою)".

Деталі: Рух частково обмежать із 22:00 7 серпня до 28 вересня.

 

У комунальній корпорації перепросили за незручності.

Українська правда
Теми: Київдорогитранспорт


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