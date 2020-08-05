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Поромна переправа на кордоні України і Румунії почне працювати з 10 серпня

Середа, 5 серпня 2020, 19:30

Румунія підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня.

Про це оголосив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Дімчогло, повідомляє "Європейська правда".

"Підтверджую офіційно, сьогодні, 5 серпня, отримана дипломатична нота МЗС Румунії, відповідно до якої румунська сторона підтвердила початок роботи пункту пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія) з 10 серпня 2020 року", - написав Дімчогло на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що поки що переправа працюватиме тільки для вантажних автомобілів.

Поромна переправа Орлівка - Ісакча, яка з'єднає по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року.

Планується, що поромна переправа забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту, шлях скоротиться до 200 км, а час оформлення вантажів - на 10-12 годин.

Повне відкриття переправи очікується після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.

Спорудження переправи, яке формально стартувало ще в 2015 році, коли було підписано відповідні документи з керівництвом Румунії, кілька разів затримувалося через бюрократичну тяганину, здебільшого, з боку зарубіжних партнерів.

Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.



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