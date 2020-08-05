Уряд вирішив проблему несправедливих пенсій родин загиблих на Донбасі – ОПУ

Кабінет Міністрів України за наполяганням президента Володимира Зеленського ухвалив рішення про надання адресної допомоги до пенсій членам родин військовослужбовців, зокрема добровольців, які загинули під час участі в АТО/ООС.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Я був у Луцьку останній раз, і, скажу відверто, було дуже неприємно, коли одна матір каже: "Невже наші діти, які загинули, захищаючи Україну, гірші за тих дітей, які загинули зараз, у 2019-2020 роках? Невже це справедливо?" Це дуже несправедливо. Батьки отримували різні гроші. Я сказав, що я виправлю це питання, і став розмовляти з урядом. І я їм дуже вдячний, що вони вирішили це питання".

Деталі: Він наголосив, що пенсійне забезпечення родин полеглих учасників АТО/ООС було несправедливим. Існувала різниця у розмірі виплат рідним військовослужбовців, які загинули у 2014-2015 роках, і рідним тих героїв, які полягли пізніше.

Президент зазначив, що це рішення поширюватиметься на дев'ять тисяч членів сімей загиблих військовослужбовців.