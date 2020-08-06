Держдеп запропонував $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори
Четвер, 6 серпня 2020, 06:22
Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність заплатити до 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, які можливо будуть втручатися в американські вибори.
Джерело: Держдепартамент США
Пряма мова: "Програма держдепартаменту Нагорода за справедливість пропонує нагороду до $10 млн за встановлення або виявлення зловмисних осіб, які втручаються у вибори в США, діючи за розпорядженням іноземних урядів".
Нагадаємо: Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.
Читайте також: