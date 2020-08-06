Держдеп запропонував $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність заплатити до 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, які можливо будуть втручатися в американські вибори.

Джерело: Держдепартамент США

Пряма мова: "Програма держдепартаменту Нагорода за справедливість пропонує нагороду до $10 млн за встановлення або виявлення зловмисних осіб, які втручаються у вибори в США, діючи за розпорядженням іноземних урядів".

Нагадаємо: Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

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