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Держдеп запропонував $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори

Четвер, 6 серпня 2020, 06:22
Держдеп запропонував $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність заплатити до 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, які можливо будуть втручатися в американські вибори.

Джерело: Держдепартамент США

Пряма мова: "Програма держдепартаменту Нагорода за справедливість пропонує нагороду до $10 млн за встановлення або виявлення зловмисних осіб, які втручаються у вибори в США, діючи за розпорядженням іноземних урядів".

Нагадаємо: Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. 

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Теми: СШАвибори
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