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Новий антирекорд – 1318 нових хворих на COVID в Україні

Четвер, 6 серпня 2020, 09:05
Новий антирекорд – 1318 нових хворих на COVID в Україні

За добу 5 серпня в Україні зафіксовано новий антирекорд щодо захворюваності на коронавірусну хворобу – 1 318 нових випадків, помер 31 хворий, одужали – 997 осіб.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Найбільше діагнозів COVID-19 за добу підтверджено у Львівській області (197), Києві (180), Харківській області (142), Івано-Франківській області (127) та Одеській області (110).

У Рівненській області зареєстровано ще 96 нових хворих, у Чернівецькій області – 85, у Закарпатській – 77, у Волинській – 44, в Київській – 38, у Тернопільській – 28, у Житомирській – 27, у Вінницькій – 18.

Летальних випадків цієї доби найбільше на Львівщині та Одещині – по 8, у Києві та на Франківщині – по 3, на Закарпатті та Вінниччині – по 2. Ще по 1-му смертельному випадку – у Київській, Рівненській, Волинській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Найбільше активно хворих у Львівській області – 7 402, у Києві – 5 713 (ще 1 033 – у Київській області), в Івано-Франківській області – 3 217, у Закарпатській області – 3 029, в Одеській області – 2 296.

Співвідношення активно хворих і тих, хто одужав
Співвідношення активно хворих і тих, хто одужав, в Україні
УП

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у Львові повідомив, що  5 серпня було зроблено 37 489 тестувань, із них 17 976 методом ПЛР і  19 513 методом ІФА.

Загалом за час пандемії в Україні було зареєстровано 76 808 випадків коронавірусної хвороби (з них 5 387 у дітей і 8 985 у медпрацівників). 1 819 хворих померли, 42 524 – одужали. Зараз борються з хворобою 32 465 осіб.

 
МОЗ

Пряма мова голови МОЗ: "За минулу добу захворіли 1 318 осіб. З них 69 дітей і 67 медичних працівників. Це – новий антирекорд України. При цьому було госпіталізовано 262 людини.

За останню добу зафіксовано 31 летальний випадок. При цьому одужали 997 пацієнтів…

Ми продовжуємо встановлювати антирекорди щодо кількості захворюваних… Ви бачите, яка ситуація відбувається в Харківській області, яка додалась уже декілька днів поспіль у лідери щодо кількості захворюваних. Сьогодні Одеська область".

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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