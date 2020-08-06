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У 20 повітах Польщі посилять карантин

Четвер, 6 серпня 2020, 10:07

У близько 20 повітах Польщі посилять карантин у зв’язку з небезпечним зростанням кількості хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це оголосив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський.

За його словами, динаміка зростання кількості заражень за останні 14 днів є тривожною у близько 20 повітах. 

Більшість із них - у Сілезькому, Малопольському воєводствах, ще частина - у Великопольському та Підкарпатському.

"У цих повітах ми хочемо посилити карантинні обмеження фактично у всіх сферах життя. Це стосуватиметься ярмарків та конгресів, весіль, спортивних і культурних подій, роботи закладів харчування, транспорту і "маскового режиму", - зазначив міністр.

Загалом у Польщі 380 повітів, тож 20 - відносно незначна кількість території країни, додав Лукаш Шумовський.

Подальші деталі щодо рішення мають анонсувати сьогодні.

Нагадаємо, протягом останніх 7 днів у Польщі зареєстрували чотири "антирекорди" добового зростання кількості хворих. Максимальний показник зареєстрували у вівторок: 680 випадків.

Теми: ПольщакарантинкоронавірусепідеміяCovid-2019


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