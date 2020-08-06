Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп опублікував майже 100 сторінок звіту про російську пропаганду

Четвер, 6 серпня 2020, 10:26
Держдеп опублікував майже 100 сторінок звіту про російську пропаганду

Державний департамент США опублікував 77 сторінок дослідження "Основи російської екосистеми дезінформації і пропаганди".   

Джерело: дослідження Держдепу

Дослівно: "Екосистема дезінформації і пропаганди Росії – це набір офіційних і проксі-ресурсів, каналів зв'язку і платформ, які Росія використовує, щоб створити і поширити помилкові наративи".

Деталі: У звіті опублікували основні джерела та канали пропаганди, за допомогою яких РФ розповсюджує дезінформацію.

Зокрема, йдеться про 5 стовпів російської пропаганди:

  • офіційні урядові ресурси РФ (пресслужби Кремля, урядові акаунти в соцмережах);
  • міжнародне теле- і радіомовлення за державний кошт (державні ЗМІ, міжнародні соціокультурні інститути);
  • розвиток проксі-ресурсів (мовні центри, поширення наративної інформації);
  • використання соцмереж як зброї;
  • дезінформація в кіберпросторі.
 

Відзначається, що Кремль несе пряму відповідальність за розвиток цих платформ, зокрема, фінансує їх.

Звіт у Держдепі опублікували, щоб "підвищити обізнаність про загрозу, яка походить від дезінформації" і налагодити міжнародний діалог з іншими народами для протидії пропаганді РФ.

Велику увагу у звіті присвятили хвилі дезінформації проти України. Так, Держдеп описує діяльність ресурсу News Front. Зокрема, російське МЗС реагувало, коли ресурс видаляли із різних соцмереж і платформ, а керівник сайту брав безпосередню участь в окупації Криму.

Українська правда
Теми: СШАРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
Держдеп про рішення Путіна не їхати на саміт БРІКС: Став міжнародним вигнанцем
США збираються відправити Україні другий поспіль пакет допомоги на $400 млн – CNN
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: