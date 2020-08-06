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Держдеп опублікував майже 100 сторінок звіту про російську пропаганду

Четвер, 6 серпня 2020, 10:26

Державний департамент США опублікував 77 сторінок дослідження "Основи російської екосистеми дезінформації і пропаганди".   

Джерело: дослідження Держдепу

Дослівно: "Екосистема дезінформації і пропаганди Росії – це набір офіційних і проксі-ресурсів, каналів зв'язку і платформ, які Росія використовує, щоб створити і поширити помилкові наративи".

Деталі: У звіті опублікували основні джерела та канали пропаганди, за допомогою яких РФ розповсюджує дезінформацію.

Зокрема, йдеться про 5 стовпів російської пропаганди:

  • офіційні урядові ресурси РФ (пресслужби Кремля, урядові акаунти в соцмережах);
  • міжнародне теле- і радіомовлення за державний кошт (державні ЗМІ, міжнародні соціокультурні інститути);
  • розвиток проксі-ресурсів (мовні центри, поширення наративної інформації);
  • використання соцмереж як зброї;
  • дезінформація в кіберпросторі.
 

Відзначається, що Кремль несе пряму відповідальність за розвиток цих платформ, зокрема, фінансує їх.

Звіт у Держдепі опублікували, щоб "підвищити обізнаність про загрозу, яка походить від дезінформації" і налагодити міжнародний діалог з іншими народами для протидії пропаганді РФ.

Велику увагу у звіті присвятили хвилі дезінформації проти України. Так, Держдеп описує діяльність ресурсу News Front. Зокрема, російське МЗС реагувало, коли ресурс видаляли із різних соцмереж і платформ, а керівник сайту брав безпосередню участь в окупації Криму.

Українська правда
Теми: СШАРосіяпропаганда


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