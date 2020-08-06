Дуда склав присягу та офіційно почав другу президентську каденцію

Анджей Дуда офіційно розпочав свою другу президентську каденцію та склав присягу перед парламентом Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Чимало опозиційних депутатів принципово не були присутні у залі під час прийняття присяги. Із запрошених попередніх президентів Польщі, з’явився лише Александр Квасневський.

У своїй інавгураційній промові Дуда назвав останні вибори "великою перемогою польської демократії", зазначивши, що вони проходили у дуже складних умовах.

Основними питаннями для себе на наступні 5 років президент назвав "родину, безпеку, робочі місця, інвестиції та гідність", також пообіцяв захищати польський аграрний сектор.

"Наш співвітчизник, папа Іван Павло II неодноразово казав нам, політикам, особливо дбати про захист сім’ї. Нація залежить від того, якою є родина", - зазначив президент.

Today in the Polish Parliament the Inauguration of @AndrzejDuda for the President of the Republic of Poland 🇵🇱 took place.



FM #Czaputowicz took part in the ceremony. pic.twitter.com/waEWGglh3u — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) August 6, 2020

Президент також наголосив на необхідності посилювати НАТО, поглиблювати співпрацю у межах "ініціативи трьох морів".

Дуда окремо згадав, що у 2022 році Польща головуватиме в ОБСЄ і вбачає завданням для країни посприяти відновленню повного суверенітету України.

"Політичні диспути не зникнуть, тому що це частина життя у демократичній країні. Але можливо зробити більше для того, щоб знизити їхній градус. Важливо сперечатися з повагою та бути здатним потиснути руку опонента", - сказав Анджей Дуда, пояснюючи, чому після виборів ініціював зустріч з Рафалом Тшасковським та запросив на церемонію своїх опонентів.

Урочистості до інавгурації тривають. Далі протягом дня заплановані урочиста служба у соборі Св. Івана Хрестителя та прийняття командування над Збройними силами на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві.

Нагадаємо, у другому турі голосування, яке пройшло 12 липня, Анджей Дуда здобув підтримку 51,03% голосів, проти 48,97% у Рафала Тшасковського. 3 серпня Верховний суд виніс постанову, яка визнала вибори дійсними.

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