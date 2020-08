Дуда склав присягу та офіційно почав другу президентську каденцію

Анджей Дуда офіційно розпочав свою другу президентську каденцію та склав присягу перед парламентом Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Чимало опозиційних депутатів принципово не були присутні у залі під час прийняття присяги. Із запрошених попередніх президентів Польщі, з’явився лише Александр Квасневський.

У своїй інавгураційній промові Дуда назвав останні вибори "великою перемогою польської демократії", зазначивши, що вони проходили у дуже складних умовах.

Основними питаннями для себе на наступні 5 років президент назвав "родину, безпеку, робочі місця, інвестиції та гідність", також пообіцяв захищати польський аграрний сектор.

"Наш співвітчизник, папа Іван Павло II неодноразово казав нам, політикам, особливо дбати про захист сім’ї. Нація залежить від того, якою є родина", - зазначив президент.

Today in the Polish Parliament the Inauguration of @AndrzejDuda for the President of the Republic of Poland 🇵🇱 took place.



FM #Czaputowicz took part in the ceremony. pic.twitter.com/waEWGglh3u