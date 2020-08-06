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В Україні буде сухо і спекотно

Четвер, 6 серпня 2020, 12:51
В Україні буде сухо і спекотно
Фото 24tv.ua

У найближчі дні погоду в Україні визначатиме антициклон Detlef з центром над країнами Балтії, у п’ятницю та на вихідних буде переважно сухо та спекотно. 

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "7 липня температура повітря протягом дня становитиме на Заході та Півночі +26+32 градуси, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей +29+34 градуси. Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний".

Деталі: У п’ятницю на Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях вдень можливі короткочасні грозові дощі.

 

У Києві 7 серпня без істотних опадів, +28+30 градусів.

На вихідних синоптик обіцяє столичним жителям "температурний рахат-лукум" – +26, +27 градусів. 

 

8 липня у Києві буде сухо та сонячно, у неділю – місцями короткочасні грозові дощі.

Українська правда
Теми: погода
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